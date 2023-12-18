В США заявили о пополнении своих запасов остатками средств для ВСУ

Остаток средств, заложенных США для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), был направлен на восполнение собственных военных запасов. Об этом 18 декабря сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы направили оставшиеся доступные средства на восполнение наших поставок, замены того, что мы отправляем Украине», — заявил чиновник на брифинге.

Ранее, 15 декабря, в Пентагоне указали на необходимость выбора между боеготовностью США и помощью Украине, так как вскоре средства закончатся. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, на помощь Украине отводится $4,4 млрд, а на финансирование армии США всего $1 млрд.

В этот же день Кирби заявил о последнем пакете помощи Украине из-за исчерпания ресурсов. Он рассказал, что без решения конгресса США у руководства государства больше нет финансовых ресурсов на поддержку ВСУ.

До этого, 10 декабря, в Белом доме сообщили, что у США остался только $1 млрд на восполнение собственного вооружения, которого становится всё меньше на фоне помощи ВСУ.

Также конгрессмен-республиканец Томас Мэсси обвинил власти США в том, что они тратят на свою страну меньше, чем на Украину. Кроме того, он отметил, что после окончания конфликта Киев снова обратиться за помощью к Вашингтону, но уже для восстановления объектов инфраструктуры, что тоже потребует больших вложений.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.