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Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине

Белый дом: в декабре США объявят о последнем пакете помощи Украине
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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В конце декабря США объявят об очередном пакете помощи Украине, который будет последним из-за исчерпания ресурсов на поддержку Киева. Об этом 18 декабря заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

В ходе брифинга он сообщил журналистам, что без решения конгресса США о выделении новых средств на поддержку Украины у руководства страны больше не будет доступных ресурсов на эти цели.

«Нам нужно, чтобы конгресс действовал без промедления», — отметил представитель Белого дома.

Кроме того, Кирби рассказал, что президент США Джо Байден выразил готовность пойти на компромисс с республиканцами об ужесточении контроля на южной границе США, связанный с оказанием дальнейшей военной помощи Украине.

«Он готов добросовестно вести переговоры и идти на компромиссы как на политическом фронте, так и в вопросе защиты границ», — сказал он.

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Ранее, 17 декабря, сенатор-демократ Джо Манчин сообщил, что американские власти могут ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории, в рамках предстоящей сделки сенаторов-республиканцев с администрацией Байдена по ужесточению миграционного законодательства и охране границы в обмен на новую помощь Киеву.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

14 декабря Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и не согласовав запрос о новом пакете военной помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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