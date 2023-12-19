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В Госдепе заявили о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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У США нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Украине без решения конгресса о дополнительном финансировании. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге 19 декабря.

«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект», — сообщил он.

Также сообщается, что у США не остается других источников финансирования для помощи Украине, кроме ассигнований, которые находятся на одобрении конгресса.

«Мы абсолютно точно готовы поддержать дополнительное финансирование для Украины. Но у нас остался один пакет помощи, который мы можем предоставить Украине, после чего мы исчерпаем наши возможности по предоставлению дополнительной помощи в сфере безопасности. Я полагаю, этот вопрос будет задан конгрессу США, которому мы ясно дали понять, что хотим, чтобы запрошенное президентом дополнительное финансирование для Украины было одобрено», — добавил Миллер.

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Ранее в этот день американский журнал The Time сообщил, что страны Запада никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, с помощью которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы получить преимущество в зоне боевых действий с Россией. Эксперт Эллиот Акерма в этой статье сообщил, что страны Запада никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, с помощью которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы получить преимущество в зоне боевых действий с Россией. Акерман считает, что стратегия Белого дома заключается в медленном одобрении, когда ВСУ обеспечивают количеством оружия, достаточным для продолжения конфликта, однако его не хватит, чтобы достичь реальных успехов в зоне боевых действий.

До этого, 18 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда членам американского конгресса сообщило, что средства минобороны США, которые идут на восполнение вооружения, которое отправили на Украину, закончатся к 30 декабря. Отмечается, что на оставшийся бюджет, который, по оценкам Пентагона, оценивается в $1,07 млрд, будет закуплено различное вооружение и оборудование. Большую часть суммы — $635 млн — потратят на закупку ракет, $210 млн — на запасные 155-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды М795, взрыватели, капсюли и на различный порох. Также будут и другие закупки.

14 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и не согласовав запрос о новом пакете военной помощи.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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