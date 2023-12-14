Politico заявила об обращении 12 стран ЕС к Боррелю с призывом снять санкции с Косово

12 стран, включая Германию и Великобританию, призвали Евросоюз прекратить политические и экономические санкции против Косово. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает газета Politico.

В письме, адресованном главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и специальному представителю союза на Западных Балканах, официальные лица нескольких стран указывают на вопросы о роли Сербии в обострении ситуации в Косово несколько месяцев назад.

«ЕС, предприняв нехарактерно резкий шаг, принял «обратимые и временные меры» против Косово, включая «приостановку визитов на высоком уровне, контактов и мероприятий, а также нашего финансового сотрудничества», — пишут представители нескольких стран.

Документ подписали Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Дания, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Ирландия, Италия и Великобритания. Они потребовали возобновить «полное сотрудничество» с правительством Косово.

Ранее, 20 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе турне по Западным Балканам рассказал, что альянс рассматривает возможности увеличения своего постоянного присутствия на территории самопровозглашенного Косово и в целом на Западных Балканах.

До этого, 6 октября, в Косово прибыло подкрепление в составе 200 британских солдат для усиления контингента НАТО (KFOR). В НАТО уточнили, что решение о дополнительном подкреплении было принято после событий в Косово, случившихся 24 сентября. В тот день в регионе сообщили, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь на севере непризнанной республики. Косовская полиция ликвидировала троих ворвавшихся.

В KFOR тогда заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края. В своем сообщении они подчеркнули, что их войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости.

Сербский лидер Александр Вучич, в свою очередь, заявил, что страна никогда не признает независимость Косово.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.