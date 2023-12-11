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Военное крыло ХАМАС нанесло ответный ракетный удар по Тель-Авиву

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Фото: Global Look Press/Gideon Markowicz/JINI
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» 11 декабря в ответ на гибель мирных жителей в секторе Газа нанесло ракетный удар по Тель-Авиву.

«Бригады «Аль-Кассам» наносят ракетные удары по Тель-Авиву в ответ на сионистскую резню мирных жителей», — говорится в заявлении в Telegram-канале группировки.

Предыдущие ответные удары бригад «Аль-Кассам» по Тель-Авиву, связанные с гибелью мирного населения Газы, были нанесены 4 декабря.

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Ранее 11 декабря сообщалось о начале штурма ЦАХАЛ города Аль-Бира на Западном берегу. Тогда же уточнялось, что израильские силы вошли в несколько зданий города, но сообщений об арестах или жертвах не поступало. Кроме того, ЦАХАЛ штурмовала деревню Шукба к западу от Рамаллы, примыкающей к Эль-Бире.

Накануне израильская армия рассказала об атаке за сутки 250 военных объектов радикалов в секторе Газа. Отмечалось, что военнослужащие обнаружили и уничтожили склады оружия, провели целевые рейды на военные объекты, уничтожили шахты подземных туннелей террористов и предотвратили нападение вооруженных террористических ячеек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа число погибших достигло 17,1 тыс. Ранения получило более 46 тыс. жителей анклава. Среди израильтян жертвами стали около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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