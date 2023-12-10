ЦАХАЛ за сутки нанесла удары по 250 целям в секторе Газа

ВВС, ВМС и сухопутные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки атаковали 250 военных объектов радикалов в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщает израильская армия в Telegram-канале.

«За последние часы военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили склады оружия, провели целевые рейды на военные объекты, уничтожили шахты подземных туннелей террористов и предотвратили нападение вооруженных террористических ячеек на военнослужащих ЦАХАЛ», — говорится в публикации.

Кроме того, израильская армия добавляет, что ночью истребитель ЦАХАЛ в сопровождении наземных войск нанес удар по объекту военной связи ХАМАС, расположенному рядом с мечетью на юге сектора Газа.

Также во время операции в Шеджайе военнослужащие провели целевой рейд на военный командный центр палестинского движения и обнаружили большое количество оружия, включая автоматы АК-47, гранаты, пусковые установки противотанковых ракет, боеприпасы и дополнительное военное оборудование, добавили в пресс-службе. ЦАХАЛ подчеркнула, что ночью ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры, где действовали террористы, и по шахтам подземных тоннелей в Хан-Юнисе.

Ранее, 9 декабря, глава израильского совета национальной безопасности Цахи Ханегби рассказал, что военные Армии обороны Израиля ликвидировали в ходе военной операции в секторе Газа по меньшей мере 7 тыс. палестинских радикалов. Он конкретизировал, что количество уничтоженных радикалов может превышать 7 тыс., поскольку власти Израиля не знают, сколько погибших «находятся под завалами разрушенных зданий, в туннелях и так далее».

До этого, 5 декабря, израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, а вооруженные формирования его сторонников несут потери. По словам Галанта, результаты действий ЦАХАЛ «очень значительны, впечатляющи и точны».

Также 4 декабря в Израиле пообещали уничтожить членов ХАМАС по всему миру. Отмечается, что Израиль будет преследовать членов ХАМАС «в секторе Газа, на Западном Берегу, в Ливане, в Турции, в Катаре — везде».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.