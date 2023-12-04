Бригады «Аль-Кассам» нанесли ответный ракетный удар по Тель-Авиву

Военное крыло палестинского движения ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — нанесло несколько ракетных ударов по Тель-Авиву в ответ на обстрелы жителей Газы со стороны Израиля. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе движения.

«Бригады «Аль-Кассам» нанесли ракетные удары по Тель-Авиву в ответ на сионистскую резню мирных жителей», — отмечено в заявлении ХАМАС в Telegram-канале.

Ранее 4 декабря командующий израильским бронетанковым корпусом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Хишам Ибрагим указал, что военные почти достигли целей своей наземной операции в северной части сектора Газа. Позже сообщалось, что безопасный коридор, проходивший по улице Салах ад-Дина, стал полем боевых действий и не позволяет осуществить передвижение по нему гражданского населения.

Также отмечалось, что Израиль ведет интенсивный артиллерийский обстрел и наносит удары по больницам в секторе Газа. Бомбардировке подверглись не менее 14 больниц на севере анклава. Погибли как минимум четыре человека, еще девять получили ранения.

3 декабря ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Как заявил начальник генерального штаба Герци Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере. Всего с утра 3 декабря, когда ЦАХАЛ начала обстрелы больниц, в госпиталь Камаля Адвана поступили как минимум 99 тел. Большинство ― женщины и дети.

Тогда же глава общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил о планах еврейского государства полностью уничтожить ХАМАС. Он подчеркнул, что Израиль будет преследовать членов ХАМАС «в секторе Газа, на Западном Берегу, в Ливане, в Турции, в Катаре — везде».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.