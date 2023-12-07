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Al Hadath узнал о 17 тыс. жертвах в секторе Газа с 7 октября

Al Hadath: с начала эскалации в секторе Газа погибли 17 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Число погибших с начала резкой эскалации напряженности в секторе Газа, начавшейся 7 октября, превысило в анклаве 17 тыс. Об этом 7 декабря сообщил саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на палестинский минздрав.

«С начала 7 октября израильской агрессии в секторе Газа жертвами обстрелов и бомбардировок стали 17 177 человек», — процитировал телеканал сообщение ведомства.

Ранения получили более 46 тыс. жителей анклава.

Ранее в этот день палестинское общество Красного Полумесяца приостановило работу центра скорой помощи на севере сектора Газа. Медики уточнили, что у них нет горючего, кроме того, закрыты действовавшие в северном регионе больницы.

Они отметили, что продолжится работа передового центра в Джебалии для лечения легких и среднетяжелых раненых, учреждение способно принимать по 250 человек.

До этого, 6 декабря, глава политбюро радикального движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что тысячи тел погибших остаются под завалами в секторе Газа. По его словам, 70% всех жертв израильских ударов по анклаву составляют женщины и дети.

В тот же день верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стала катастрофической. Он подчеркнул, что 1,9 млн из 2,2 млн жителей анклава вытеснены в «постоянно уменьшающиеся и чрезвычайно перенаселенные места на юге Газы в антисанитарных и нездоровых условиях».

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

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По последним данным, с начала обострения конфликта между Израилем ХАМАС в секторе Газа число погибших достигло 16,2 тыс. Число пропавших без вести, которые могут находиться под завалами, достигло 7,6 тыс. Среди израильтян жертвами стали около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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