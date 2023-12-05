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В Газе сообщили о 16,2 тыс. погибших из-за израильских ударов

Информцентр Газы: более чем 16,2 тыс. палестинцев погибло из-за израильских ударов
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Фото: Global Look Press/Naaman Omar
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Число погибших жителей сектора Газа из-за израильских ударов возросло до 16 248, ранено 43 616 человек, об этом 5 декабря сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на минздрав палестинского анклава.

Также сообщается, что число пропавших без вести, которые могут находиться под завалами, достигло 7,6 тыс.

Среди израильтян, по последним данным, жертвами стали около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Израиль обвинил ХАМАС в накачивании заложников транквилизаторами

В этот же день в Израиле допустили заключение нового временного перемирия с ХАМАС для возращения заложников. Официальный представитель израильского правительства Эйлон Леви заявил, что Израиль рассмотрит возможность «временной паузы для их вывода».

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении условий сделки по освобождению заложников и режима прекращения огня. Режим прекращения огня, сопровождавшийся поэтапным освобождением заложников, соблюдался сторонами ровно неделю. За это время ХАМАС и ЦАХАЛ обменялись более чем 200 заложниками, однако, по израильским официальным данным, в анклаве всё еще удерживаются 136 похищенных израильтян и иностранных граждан.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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