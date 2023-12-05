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Израиль обвинил ХАМАС в накачивании заложников транквилизаторами

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Фото: Global Look Press/Chen Junqing
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ХАМАС давало заложникам транквилизаторы «Клонекс», чтобы те испытывали ощущение эйфории, об этом на слушаниях в комитете по здравоохранению кнессета (парламента) заявила врач Хагар Мизрахи, возглавляющая медицинский отдел в министерстве здравоохранения. Слушания прошли в прямом эфире 5 декабря, сообщает Fox News.

На слушаниях также присутствовала глава отдела питания минздрава профессор Ронит Эндевельт, которая сообщила, что эти препараты давали заложникам перед передачей Красному Кресту и возвращением в Израиль, чтобы те выглядели спокойными и счастливыми, несмотря на 50 дней в плену.

Однако представители минздрава не подтвердили факт приема заложниками этих препаратов на основе анализа крови, который делается всем освобожденным после возвращения в Израиль.

Председатель комитета по здравоохранению, депутат Йонатан Машрики призвал минздрав страны разослать организациям здравоохранения по всему миру официальный отчет с подробным описанием медицинских заключений, сделанных после освобождения части заложников.

Освобожденные из Газы дети-заложники прибудут в израильскую больницу «Шнайдер»

Ранее в этот же день в Израиле допустили заключение нового временного перемирия с ХАМАС для возращения заложников. Официальный представитель израильского правительства Эйлон Леви заявил, что Израиль рассмотрит возможность «временной паузы для их вывода».

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении условий сделки по освобождению заложников и режима прекращения огня. Режим прекращения огня, сопровождавшийся поэтапным освобождением заложников, соблюдался сторонами ровно неделю. За это время ХАМАС и ЦАХАЛ обменялись около 200 заложниками, однако, по израильским официальным данным, в анклаве всё еще удерживаются 136 похищенных израильтян и иностранных граждан.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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