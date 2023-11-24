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Освобожденные из Газы дети-заложники прибудут в израильскую больницу «Шнайдер»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Дети-заложники, которые почти два месяца были в плену у палестинского движения ХАМАС, будут доставлены в израильскую больницу «Шнайдер», рассказал 24 ноября корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

«За мной главная детская больница Израиля, называется «Шнайдер». И сюда прибудут на вертолетах израильского спецназа дети-заложники, которые были почти два месяца в плену у ХАМАС», — отметил он.

По его словам, детей будут обследовать врачи, которые прошли специальную подготовку как разговаривать с этими детьми.

После чего они встретятся со своими семьями.

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Ранее в этот день The Times of Israel сообщила, что освобожденные из сектора Газа заложники прибыли на территорию Израиля, их встретили военные и сотрудники спецслужб. Израильская армия отметила, что ее силы сопроводят освобожденных женщин и детей до больниц.

Тогда же Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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