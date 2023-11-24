Освобожденные из сектора Газа заложники прибыли на территорию Израиля

Освобожденные в пятницу, 24 ноября, из сектора Газа заложники прибыли на территорию Израиля, их встретили военные и сотрудники спецслужб. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В заявлении ЦАХАЛ подтверждается, что 13 заложников находятся на территории Израиля и сопровождаются спецназом и сотрудниками ШАБАК после прохождения первоначальной оценки», — пишет газета.

В ЦАХАЛ отметили, что их силы сопроводят освобожденных женщин и детей до больниц, где воссоединения с ними ждут их семьи.

«Мы продолжим работать вместе с органами обороны для возвращения всех заложников», — добавили в израильской армии.

Ранее в пятницу Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа. Среди освобожденных заложников кроме 13 израильтян есть также 12 граждан Таиланда.

Утром в этот день вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.