В Израиле допустили заключение нового временного перемирия с ХАМАС

Израиль рассмотрит возможность нового временного соглашения о прекращении огня, если удастся достичь договоренности с палестинским движением ХАМАС о возвращении еще 137 удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом 5 декабря пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление официального представителя израильского правительства Эйлона Леви.

Он указал, что освобождение всех людей, захваченных ХАМАС 7 октября, остается целью операции Израиля в анклаве. Леви подчеркнул, что Иерусалим рассмотрит возможность «временной паузы для их вывода».

Агентство отметило, что за время перемирия, которое действовало с 24 ноября по 1 декабря, ХАМАС освободило 110 из более чем 240 заложников. Bloomberg добавило, что в обмен Израиль передал примерно в три раза больше палестинских заключенных.

1 декабря израильская армия заявила, что ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по территории еврейского государства. Сообщалось, что благодаря соглашению о временном прекращении огня, заключенному 24 ноября, стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

По последним данным, с начала обострения конфликта между Израилем ХАМАС в секторе Газа число погибших возросло до 15,8 тыс. человек. Среди израильтян жертвами стали около 1,4 тыс. человек.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.