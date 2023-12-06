В ООН назвали апокалипсисом гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Гуманитарная ситуация в секторе Газа стала катастрофической, о чем 6 декабря заявил на пресс-конференции в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает телеканал France24.

Тюрк подчеркнул, что сейчас 1,9 млн из 2,2 млн жителей палестинского анклава были вытеснены в «постоянно уменьшающиеся и чрезвычайно перенаселенные места на юге Газы в антисанитарных и нездоровых условиях», приводит его слова телеканал.

«Мои коллеги, работающие в гуманитарной сфере, описали ситуацию как апокалиптическую», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Также комиссар призвал обе стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и освободить всех заложников. «Вам необходимо прийти в себя», — добавил Тюрк.

По словам чиновника, он запрашивал разрешение на посещение Израиля, сектора Газа и Западного берега реки Иордан, но не получил его.

Также, как сообщает телеканал, Тюрк сказал, что он серьезно обеспокоен «бесчеловечными и подстрекательскими заявлениями», сделанными нынешними и бывшими израильскими чиновниками, а также представителями ХАМАС.

Ранее, 1 декабря, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что с 7 октября в Газе погибло более 5,3 тыс. детей. Она также призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

До этого, 22 ноября, Рассел назвала сектор Газа самым опасным для детей местом в мире. Она подчеркнула, что наблюдение за военным конфликтом невозвратно влияет на детей и приводит к нарушениям в их развитии.

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса назвал действия Израиля в Газе геноцидом. Об этом он заявил 21 ноября на внеочередном саммите БРИКС по вопросу обострения на Ближнем Востоке.

Также 18 ноября президент Колумбии Густаво Петро заявил, что израильские бомбардировки Палестины — парадоксальное варварство. Тогда же в ноябре Петро заявил о намерении Колумбии внести предложение о присвоении Палестине статуса полноправного члена ООН.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.