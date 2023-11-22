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Глава ЮНИСЕФ назвала сектор Газа самым опасным для детей местом в мире

Глава ЮНИСЕФ: сектор Газа стал самым опасным для детей местом в мире
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Фото: Global Look Press/Ahmed Zakot
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Территория сектора Газа в настоящее время превратилась в наиболее опасное для детей место на планете. Об этом 22 ноября заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

«Сообщается о гибели более 5,3 тыс. палестинских детей всего за 46 дней. Это более 115 детей в день, каждый день на протяжении недель и недель. Эти цифры свидетельствуют о том, что на детей приходится 40% смертей в Газе. Это беспрецедентно. Иными словами, сектор Газа — это самое опасное место в мире, чтобы быть ребенком», — приводятся на сайте фонда ее слова в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку.

Еще свыше 1,2 тыс. детей в секторе Газа пропали без вести или же находятся под завалами разрушенных зданий, добавила Рассел.

Она также указала, что наблюдение детей за вооруженным конфликтом необратимо меняет их жизнь, приводя в том числе к нарушениям в их развитии. По словам главы ЮНИСЕФ, более половины детского населения сектора Газа нуждалось в психологической помощи и до начала обострения палестино-израильского конфликта.

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Ранее, 18 ноября, региональный директор по Ближнему Востоку ЮНИСЕФ Адель Ходр сообщила о гибели множества детей и женщин в результате ударов Израиля по двум школам в секторе Газа. Она призвала немедленно прекратить подобные нападения, подчеркнув, что дети, школы и приюты не должны являться целью.

Днем ранее Рассел отметила беспрецедентность вооруженного конфликта в секторе Газа. Она отметила, что жители анклава оказались в ловушке из-за блокады Израиля и не могут спастись. Тогда же глава ЮНИСЕФ сообщила о планах вернуться в регион в ближайшие несколько недель, так как предыдущую поездку ей пришлось прервать из-за ДТП по пути в Израиль, в которое она попала в Египте.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 14 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Количество раненых при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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