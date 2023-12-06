В ХАМАС заявили о тысячах тел погибших под завалами в секторе Газа

В секторе Газа тысячи тел погибших остаются под завалами. Об этом заявил глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания в интервью египетскому телеканалу Al Qahera News в среду, 6 декабря.

«Тысячи мучеников всё еще находятся под завалами в секторе Газа», — сказал Хания.

Он отметил, что 70% всех жертв израильских ударов по анклаву составляют женщины и дети.

«Палестинцы подвергаются холокосту на глазах всего мира», — указал глава политбюро ХАМАС.

Ранее в этот же день верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стала катастрофической. Тюрк подчеркнул, что сейчас 1,9 млн из 2,2 млн жителей палестинского анклава были вытеснены в «постоянно уменьшающиеся и чрезвычайно перенаселенные места на юге Газы в антисанитарных и нездоровых условиях», приводит его слова телеканал.

1 декабря исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что с 7 октября в Газе погибло более 5,3 тыс. детей. Она также призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

В конце ноября Рассел назвала сектор Газа самым опасным для детей местом в мире. Она подчеркнула, что наблюдение за военным конфликтом невозвратно влияет на детей и приводит к нарушениям в их развитии.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, с начала обострения конфликта между Израилем ХАМАС в секторе Газа число погибших достигло 16,2 тыс. Число пропавших без вести, которые могут находиться под завалами, достигло 7,6 тыс. Среди израильтян жертвами стали около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.