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ЦАХАЛ начала штурм города Аль-Бира на Западном берегу

ЦАХАЛ ведет штурм города Аль-Бира на Западном берегу реки Иордан
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует город Аль-Бира на Западном берегу. Об этом 11 декабря сообщил телеканал Al Jazeera.

«Израильские силы применили боевые патроны и слезоточивый газ во время штурма», — говорится в публикации.

Уточняется, что израильские силы вошли в несколько зданий города, но сообщений об арестах или жертвах не поступало.

ЦАХАЛ также штурмовал деревню Шукба к западу от Рамаллы, примыкающей к Эль-Бире.

Управа силы: Израиль не планирует возобновлять переговоры с ХАМАС
И намерен добиваться возвращения заложников военным путем

Ранее, 10 декабря, Нетаньяху заявил о наступлении для ХАМАС последних дней. По мнению политика, военные радикального палестинского движения ХАМАС стремительно теряют свои позиции перед силами Армии обороны Израиля в ходе конфликта. Помимо этого, отмечается, что бойцы ХАМАС стали чаще складывать оружие и попадать в плен военнослужащих Израиля.

9 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ уничтожила в ходе операции в секторе Газа командиров радикального палестинского движения ХАМАС. Кроме того, министр заявил об уничтожении туннелей и складов боеприпасов объектов инфраструктуры ХАМАС в Газе.

В тот же день начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил о признаках распада ХАМАС. Он уточнил, что с каждым днем израильские военные видят больше убитых и раненых боевиков палестинского движения.

8 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари указал, что бойцы ХАМАС стали всё чаще сдаваться в плен израильским военным. Как добавил Хагари, в числе задержанных ЦАХАЛ сил противника имеются и военнослужащие элитного подразделения ХАМАС «Нухба».

Ранее, 3 декабря, в Израиле пообещали уничтожить членов ХАМАС по всему миру. Отмечается, что Израиль будет преследовать членов ХАМАС «в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции, в Катаре — везде».

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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