Япония до конца 2023 года расширит антироссийские санкции

Япония до конца 2023 года расширит санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, кроме того, Токио внесет в санкционный список организации третьих стран, которые, как утверждается, помогают обходить антироссийские меры. Об этом 7 декабря сообщил японский МИД по итогам состоявшейся в среду, 6 декабря, онлайн-встречи лидеров Группы семи (G7).

«Что касается санкций против России, то премьер-министр [Японии Фумио] Кисида пояснил, что в дополнение к новым санкциям в отношении российских физических и юридических лиц к концу этого года организации третьих стран, подозреваемые в причастности к обходу санкций, также будут определены в качестве объектов санкции», — говорится в опубликованном на официальном сайте сообщении ведомства.

Внешнеполитическое японское ведомство также подчеркнуло, что санкционный список мер против организаций третьих стран в дальнейшем будет постепенно расширяться. Помимо этого отмечается, что Япония с января следующего, 2024 года в соответствии с договоренностями на уровне G7 также введет меры по ограничению импорта российских алмазов.

Страны G7 по итогам встречи 6 декабря объявили, что введут ограничения на импорт добытых или обработанных в России алмазов к 1 января 2024 года, а к 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал планы G7 по введению новых санкций на алмазы. Он рассказал, что планирование введения санкций по алмазам не является новостью. Это проговаривается, и достаточно детально, уже не первый месяц.

Кроме того, 20 ноября Песков заявил, что санкции Евросоюза на российские алмазы ударят по самим европейцам. По его словам, России до сих пор удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций.

Позднее, 6 декабря, стало известно, что Великобритания расширила список санкций против России на 46 позиций. Уточнялось, что санкции коснулись военно-промышленного комплекса России. Ограничения ввели против 31 физического и юридического лица, предположительно, связанного с разработкой беспилотных летательных аппаратов и деталей для ракет.

5 декабря США расширили санкционный список по России и Белоруссии. В него внесли 13 физических лиц и 20 компаний. В списках попавших под санкции есть граждане РФ, Белоруссии, а также подданные Бельгии, Нидерландов и Швеции. Новые ограничения затронули несколько крупных белорусских компаний, а также структур с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая.

В середине ноября Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Эксперты неоднократно заявляли о том, что антироссийские санкции негативно сказываются на экономике стран Запада. Так, 3 ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что потери стран Евросоюза от антироссийских санкций запредельны. Он отметил, что по итогам 2022 года уже наблюдалось, что ущерб для европейских стран составляет триллионы, при этом не учитывались спад ВВП в государствах и другие потери.

В июне этого года ЕС утвердил 11-й пакет санкций, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.