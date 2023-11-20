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Песков предупредил об ударе запрета ЕС на поставки российских алмазов по европейцам

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Санкции Евросоюза на российские алмазы ударят по самим европейцам. Об этом 20 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга: страдают интересы самих европейцев», — сказал он на брифинге.

По его словам, России до сих пор удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций.

Макет санкций: как Россия отреагирует на новые ограничения ЕС
Что может включать 12-й пакет рестрикций и каковы риски для европейских стран

13 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель допустил, что новый пакет санкций будет включать в себя обновленные списки персональных и экономических ограничений, а также экспортные санкции, которые затронут в том числе поставки алмазов из РФ. Однако 15 ноября источник в Евросоюзе сообщил «Известиям», что детали проекта 12-го пакета санкций в отношении России еще требуют обсуждений. Он указал, что конкретных предложений, касающихся новых ограничений, еще не поступало.

Агентство Bloomberg указало, что в новом пакете ЕС планирует запретить экспорт станков и деталей машин, которые в России якобы применяются для производства оружия, химикатов, литиевых батарей, термостатов, двигателей и серводвигателей для дронов. Также в пакете содержатся меры по усилению ценового ограничения на нефть из России.

На новые ограничения отреагировали в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова 15 ноября назвала 12-й пакет санкций агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, отметив, что рестрикции не останутся без ответа. По ее мнению, эти ограничения «ничего нового из тенденций не привнесут», а в Брюсселе уже давно нацеливаются на пока не охваченные санкциями отрасли российской экономики.

В июне этого года ЕС утвердил 11-й пакет санкций, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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