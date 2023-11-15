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Bloomberg сообщило подробности 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Bloomberg: новые санкции включают в себя запрет на российские алмазы с 1 января
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В 12-м пакете антироссийских санкций Евросоюз планирует запретить экспорт станков и деталей машин, которые Россия якобы использует для производства оружия. Об этом 15 ноября сообщило Bloomberg.

По данным агентства, новый пакет санкций также содержит меры по усилению ценового ограничения на нефть из России. Государства — члены ЕС намерены обсудить предложения по соответствующему запрету на этой неделе, отмечается в материале.

Кроме того, в числе других товаров, которые Евросоюз планирует добавить в санкционный список, — химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и серводвигатели для дронов. Также ЕС хочет ввести экспортные ограничения на российские алмазы, а затем ограничить и их косвенный импорт из третьих стран.

Как уточняет Bloomberg, все положения обсуждаются и согласовываются с «большой семеркой» (G7).

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Днем ранее аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев рассказал «Известиям», что решение об ограничении экспорта российских алмазов может привести к нарушению глобальных цепочек поставок. При этом он уточнил, что санкции не смогут закрыть для российских поставок Азию, Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. Кроме того, Индия сможет и дальше обрабатывать российские алмазы.

До этого, 13 ноября, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложение по 12-му пакету антироссийских санкций может быть представлено уже на этой неделе. Кроме того, по его словам, Совет ЕС, который принимает решения относительно санкций, еще не получал каких-либо конкретных предложений касаемо новых ограничений.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

В июне этого года ЕС утвердил 11-й пакет антироссийских санкций, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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