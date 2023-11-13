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Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против РФ

Боррель: 12-й пакет санкций ЕС затронет экспорт алмазов из России
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Фото: REUTERS/Rodrigo Reyes Marin
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Предложение по 12-му пакету антироссийских санкций может быть представлено уже на этой неделе, оно будет включать в себя новые списки персональных и экономических ограничений, а также экспортные санкции, которые затронут в том числе поставки алмазов из РФ. Об этом 13 ноября заявил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

Боррель выразил надежду, что сможет представить свое предложение по новому пакету ограничений Совету ЕС вместе с предложением Еврокомиссии (ЕК) о регулировании, которое необходимо для исполнения этих санкций.

«Он включит новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций», — заявил он журналистам по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

По его словам, предложение уже находится на стадии последних согласований и, возможно, появится уже в среду, 15 ноября, отмечает «Газета.Ru».

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Ранее в этот день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страны – члены ЕС, планируя представить проект 12-го пакета санкций в отношении России, «не готовы признать тот ущерб, который санкции нанесли европейской экономике, и то, насколько цели не были достигнуты». Он также отметил, что экономику России «невозможно поставить на колени».

4 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России. Она указала, что новые ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ. Совет ЕС, который принимает решения относительно санкций, еще не получил официальных предложений по новым санкциям. Тем не менее в Европарламенте не исключают, что Евросоюз примет очередной пакет мер до конца 2023 года.

Предыдущий, 11-й пакет антироссийских санкций, ЕС утвердил в июне, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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