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Эксперты спрогнозировали последствия в случае санкций в отношении алмазов РФ

Боррель заявил о возможных санкциях против алмазов из РФ: эксперты оценили последствия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России войдут рестрикции против физлиц, а также экспортные ограничения, в том числе в отношении алмазов. Эксперты рассказали «Известиям» 14 ноября, что такое решение может привести к нарушению глобальных цепочек поставок, а также подчеркнули, что полностью исключить российские алмазы из мирового рынка невозможно.

«Полагаю, никто не рассчитывает полностью исключить российские алмазы из мирового рынка: это невозможно, поскольку на долю российских поставок приходится от четверти до трети глобального рынка. Цель — ограничить географию обращения российских алмазов менее маржинальными рынками, где цены будут ниже, а дисконты — выше, и тем самым снизить доходы России от экспорта алмазов», — объяснил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

При этом он уточнил, что санкции не смогут закрыть для российских поставок Азию, Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. Кроме того, Индия сможет и дальше обрабатывать российские алмазы.

«Непосредственно запрет на ввоз бриллиантов, ограненных из российских алмазов, будет сложно реализовать, если вообще возможно. Экспертиза происхождения камней — это дорогое и технически сложное дело. Кроме того, будет невозможно отделить бриллианты из камней, поставленных до введения санкций, от камней, поставленных после», — обратил внимание аналитик.

Калачев предположил, что российские алмазы продолжат поступать на рынки Европы и США в «отмытом» виде, аналогично тому, как это происходит с нефтью, когда, например, Германия отказывается от российской нефти, но покупает индийское топливо, произведенное из нее.

«Введение санкций ЕС и G7 против российских алмазов может действительно повлечь за собой нарушение глобальных цепочек поставок. Вместе с тем хотя вероятность введения санкций против российских алмазов ЕС и G7 существует, но формат их введения будет зависеть от решений и согласования среди стран. Санкции могут затронуть только часть добываемых алмазов в России», — добавил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

По его словам, рынок алмазов в настоящее время весьма слабый. Введение санкций может незначительно повысить стоимость, однако в среднесрочной перспективе цены могут показать более существенный рост, считает эксперт.

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