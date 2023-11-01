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Минфин указал на проблемы на рынке алмазов при введении ограничений против РФ

Минфин: введение ограничений против РФ приведет к искажениям рынка алмазов
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Фото: Global Look Press/Uli Deck
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Введение ограничительных мер против России как крупнейшего мирового поставщика алмазов неизбежно приведет к масштабным искажениям алмазного рынка, говорится в письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса. Материалы опубликованы на сайте Минфина 1 ноября.

«Для многих стран и местных сообществ то, что было достигнуто благодаря Кимберлийскому процессу, будет перечеркнуто. Беспрецедентно агрессивное вмешательство на мировом рынке предполагает распространение жесткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями. Западные страны играют с ящиком Пандоры — им это дается легко, поскольку на карту поставлено процветание и благополучие других», — отметил в письме заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Подчеркивается, что страны «большой семерки» и Евросоюза несут ответственность за серьезные последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и срыва Кимберлийского процесса. Как уточнил Моисеев, такие действия могут повлечь за собой рост социальных волнений и мятежей в некоторых регионах и принести страдания местным сообществам стран-производителей и перерабатывающих алмазы государств.

«Российская Федерация приложит все усилия для смягчения последствий сокрушительного воздействия злонамеренных действий Запада. Если вредоносная эрозия Кимберлийского процесса западными странами будет проигнорирована, то алмазное сообщество безвозвратно утратит тот уникальный многосторонний механизм регулирования, к которому оно привыкло и который оно справедливо ценит», — добавил замминистра.

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Кимберлийский процесс был создан в 2000 году и получил поддержку ООН. Он нацелен на исключение так называемых «конфликтных алмазов» (нелегально добытых) из каналов международной торговли.

В текущем году пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6–10 ноября, оно будет организовано в онлайн-формате.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Евросоюзе, обсуждая антироссийских санкций, рассматривают запреты на лицензирование программного обеспечения, а также ограничения импорта обработанных металлов, алюминиевых и строительных изделий, товаров транспортного назначения и алмазов.

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