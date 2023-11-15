В МИД назвали новый пакет санкций ЕС нарушением международного права

Новый, 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) является агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, рестрикции не останутся без ответа. Об этом 15 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Разумеется, антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа, все это всегда предусматривается», — подчеркнула она.

По словам дипломата, эти ограничения «ничего нового из тенденций не привнесут». В Брюсселе уже давно нацеливаются на пока не охваченные санкциями отрасли российской экономики, добавила она.

«Их (санкций. — Ред.) неэффективность в том контексте, в котором они должны были с точки зрения Запада сработать, очевидна. Ударили они, где-то прямо, где-то косвенно, по самому ЕС. По сути, из-за бесконечного санкционного антироссийского потока ЕС превратился в полезного идиота Вашингтона», — резюмировала Захарова.

Она пояснила, что Евросоюз — «инструментарий», которым пользуется Вашингтон для проведения антироссийской повестки, не спрашивая ни у Брюсселя, ни у жителей европейских стран, насколько это соответствует их интересам.

Ранее в этот день Bloomberg сообщило, что в 12-м пакете антироссийских санкций планируют запретить экспорт станков и деталей машин, которые Россия якобы использует для производства оружия. По данным агентства, новый пакет санкций также содержит меры по усилению ценового ограничения на нефть из России. При этом источник «Известий» в ЕС сообщил, что детали проекта 12-го пакета санкций в отношении России еще требуют обсуждений. Он указал, что Совет ЕС, который принимает решения относительно санкций, еще не получал каких-либо конкретных предложений по новым ограничениям.

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, готовящийся 12-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) может создать определенные сложности для отдельных секторов, но экономика РФ в целом воспримет это в рутинном режиме. Политолог отметил, что от запрета на российские алмазы, если он будет введен, пострадают в первую очередь бельгийские компании.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложение по 12-му пакету санкций может быть представлено уже на этой неделе. Кроме того, по его словам, Совет ЕС, который принимает решения относительно санкций, еще не получал каких-либо конкретных предложений касаемо новых ограничений.

В июне этого года ЕС утвердил 11-й пакет санкций, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.