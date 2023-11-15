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Совет ЕС пока не получил предложений по 12-му пакету санкций против РФ

Источник в ЕС: детали 12-го пакета санкций против РФ еще подлежат обсуждениям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Источник в Евросоюзе сообщил «Известиям» 15 ноября, что детали проекта 12-го пакета санкций в отношении России еще требуют обсуждений.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что предложение по 12-му пакету антироссийских санкций может быть представлено уже на этой неделе.

«Если оно поступит на этой неделе, как было объявлено [Боррелем], то оно будет обсуждаться. По этому вопросу потребуется более чем одно обсуждение», — сообщил источник.

Кроме того, по его словам, Совет ЕС, который принимает решения относительно санкций, еще не получал каких-либо конкретных предложений касаемо новых ограничений.

«Эти предложения (о введении нового пакета санкций. — Ред.) исходят от Европейской комиссии и службы Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности [Жозепа Борреля]. И все они поступают в Совет. Так вот, на данный момент в Совете мы пока не получали подобных предложений», — уточнил собеседник.

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Ранее, 13 ноября, Боррель допустил, что новый пакет санкций будет включать в себя обновленные списки персональных и экономических ограничений, а также экспортные санкции, которые затронут в том числе поставки алмазов из РФ.

Предыдущий, 11-й, пакет антироссийских санкций, ЕС утвердил в июне, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу.

При этом позднее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в целом только стимулируют развитие страны.

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