Политолог рассказал о возможном влиянии 12-го пакета санкций на экономику РФ

Готовящийся 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) может создать определенные сложности для отдельных секторов, но экономика РФ в целом воспринимает это в рутинном режиме. Об этом в среду, 15 ноября, «Известиям» заявил гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

«Я думаю, что будет расширение списка заблокированных лиц. Возможно, мы увидим расширение списка экспортного контроля в отношении России по определенным промышленным товарам. Но в целом это уже такие привычные вещи и какого-то фундаментального макроэкономического эффекта, я не думаю, что они окажут», — сказал он.

По мнению эксперта, если будет введен запрет на российские алмазы, то от этого в первую очередь пострадают бельгийские компании. Тимофеев предположил, что Бельгия будет до последнего биться за то, чтобы этих ограничений не было.

«Из-за ограничений отдельные секторы бизнеса РФ страдали, это не шутки. Но политический эффект от этого, конечно, нулевой, Россия от своего политического курса не отказывается и будет его продвигать, независимо от санкций», — заключил специалист.

Ранее в этот день Bloomberg сообщило, что в 12-м пакете антироссийских санкций планируют запретить экспорт станков и деталей машин, которые Россия якобы использует для производства оружия. По данным агентства, новый пакет санкций также содержит меры по усилению ценового ограничения на нефть из России.

14 ноября аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев рассказал «Известиям», что решение об ограничении экспорта российских алмазов может привести к нарушению глобальных цепочек поставок. При этом он уточнил, что санкции не смогут закрыть для российских поставок Азию, Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. Кроме того, Индия сможет и дальше обрабатывать российские алмазы.

Днем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложение по 12-му пакету санкций может быть представлено уже на этой неделе. Кроме того, по его словам, Совет ЕС, который принимает решения относительно санкций, еще не получал каких-либо конкретных предложений касаемо новых ограничений.

В июне этого года ЕС утвердил 11-й пакет санкций, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.