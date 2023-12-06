Великобритания расширила список санкций против России на 46 позиций, об этом 6 декабря сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Санкции затронули более чем 30 организаций третьих стран. В список входят компании в Белоруссии, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистане.

Также санкции коснулись военно-промышленного комплекса России. Ограничения ввели против 31 физического и юридического лица, предположительно, связанного с разработкой беспилотных летательных аппаратов и деталей для ракет. Четыре компании, базирующиеся в ОАЭ, также вошли в новый санкционный список.

Ранее, 5 декабря США расширили санкционный список по России и Белоруссии. В него внесли 13 физических лиц и 20 компаний. В списках попавших под санкции есть граждане РФ, Белоруссии, а также подданные Бельгии, Нидерландов и Швеции. Новые ограничения затронули несколько крупных белорусских компаний, а также структур с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая.

В середине ноября Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.