США расширили санкционный список по России и Белоруссии

Соединенные Штаты Америки расширили санкционные списки по России и Белоруссии. В них внесли 13 физических лиц и 20 компаний. Об этом 5 декабря сообщается на сайте минфина США.

В списках попавших под санкции есть граждане РФ, Белоруссии, а также подданные Бельгии, Нидерландов и Швеции.

Новые ограничения направлены против нескольких крупных белорусских компаний, а также структур с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая.

Ранее, 1 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные санкции сохранятся надолго, поэтому российские власти учитывают это, выстраивая свою политику. Также в Москве не сомневаются, что Вашингтон продолжит попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения, указал он.

В середине ноября Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.