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В Кремле исходят из того, что санкции против РФ сохранятся надолго

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В Кремле не сомневаются в сохранении антироссийских западных санкций на долгие годы и исходят из этого, выстраивая свою политику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 1 декабря.

Его попросили прокомментировать заявление помощника госсекретаря США Джеффри Пайетта о том, что США якобы намерены уполовинить доходы России от экспорта энергоносителей к 2030 году, и о том, что Запад сохранит санкции против России на многие годы.

«Я, честно говоря, не видел этого заявления еще, но если то, что вы говорите, соответствует действительности, мы не сомневаемся, что санкции на долгие годы, <...> мы это и так знаем, мы из этого исходим, выстраивая нашу линию», — сказал он.

Также в Москве не сомневаются, что Вашингтон продолжит попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.

«Также мы не сомневаемся, что США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и в том числе оказывать давление на всю систему международных торгово-экономических отношений, по сути разрушая формат отношений», — добавил Песков. Он назвал действия США ни чем иным, как незаконными попытками сдерживать экономику России.

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Между тем, 25 ноября, некоторые страны — члены Евросоюза (ЕС) выступили за смягчение инициатив Брюсселя по санкциям в отношении РФ. По данным агентства, исполнительный орган блока предложил запретить импортерам перепродавать так называемые высокоприоритетные товары России. Кроме того, компаниям было предложено вносить на целевой депозитный счет конкретную сумму, минимум половину из которой переведут в целевой фонд Украины в случае нарушения санкций фирмой.

Реагируя на эти предложения, дипломаты выразили сомнения в их законности и целесообразности запроса таких положений от импортеров. По их мнению, дополнительные требования могут сделать европейские компании менее конкурентоспособными.

За день до этого, СМИ сообщали, что Западу требуется отменить введенные ограничения, чтобы достичь мира в украинском конфликте. Также отмечалось, что веденные против РФ ограничительные меры так и не смогли остановить рост внешней торговли страны.

В середине ноября Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Еще в сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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