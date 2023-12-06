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Песков отреагировал на планы G7 ввести санкции на алмазы

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба компании «Алроса»
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 6 декабря прокомментировал планы G7 по введению новых санкций на алмазы.

Он рассказал, что планирование введения санкций по алмазам не является новостью. Это проговаривается и достаточно детально уже не первый месяц.

«Наши компании и так отдают себе отчет в рисках, которые стоят перед ними и, естественно, пытаются хеджировать эти риски», — отметил он.

Макет санкций: как Россия отреагирует на новые ограничения ЕС
Что может включать 12-й пакет рестрикций и каковы риски для европейских стран

Ранее, 20 ноября, Песков заявил, что санкции Евросоюза на российские алмазы ударят по самим европейцам. По его словам, России до сих пор удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций.

13 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель допустил, что новый пакет санкций будет включать в себя обновленные списки персональных и экономических ограничений, а также экспортные санкции, которые затронут в том числе поставки алмазов из РФ. Однако 15 ноября источник в Евросоюзе сообщил «Известиям», что детали проекта 12-го пакета санкций в отношении России еще требуют обсуждений. Он указал, что конкретных предложений, касающихся новых ограничений, еще не поступало.

Агентство Bloomberg указало, что в новом пакете ЕС планирует запретить экспорт станков и деталей машин, которые в России якобы применяются для производства оружия, химикатов, литиевых батарей, термостатов, двигателей и серводвигателей для дронов. Также в пакете содержатся меры по усилению ценового ограничения на нефть из России.

На новые ограничения отреагировали в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова 15 ноября назвала 12-й пакет санкций агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, отметив, что рестрикции не останутся без ответа. По ее мнению, эти ограничения «ничего нового из тенденций не привнесут», а в Брюсселе уже давно нацеливаются на пока не охваченные санкциями отрасли российской экономики.

В июне этого года ЕС утвердил 11-й пакет санкций, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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