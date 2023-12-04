Борт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

В Москву вылетел самолет МЧС с гражданами России, эвакуированными из сектора Газа. На борту находятся 120 человек, сообщили в МЧС России 4 декабря.

На кадрах, представленных ведомством, можно увидеть множество женщин и детей, которые отправляются в РФ. Среди них также есть пенсионеры и мужчины.

Накануне, 3 декабря, в оперативный штаб МЧС РФ в Каире прибыла новая группа россиян, эвакуированных из анклава. Один из граждан выразил благодарность за оказанную им помощь.

Ранее, 2 декабря, в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации сообщили о возобновлении эвакуации из сектора Газа россиян и их родственников-палестинцев. Отмечалось, что процесс идет на фоне возобновившихся боевых действий и осложняется высокой интенсивностью ударов, которые израильская армия наносит по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах».

До этого, 1 декабря, стало известно, что порядка 200 человек из российского списка ожидают эвакуацию из анклава.

1 декабря израильская армия заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. Благодаря соглашению о временном прекращении огня, заключенному 24 ноября, стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.