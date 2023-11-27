В Польше прошла церемония приведения к присяге нового правительства

В столице Польши в президентском дворце состоялась церемония приведения правительства Матеуша Моравецкого к присяге. Об этом 27 ноября сообщил телеканал TVP Info.

Церемония прошла в присутствии главы государства Анджея Дуды.

«Мы выполняем политический и исторический конституционный обычай, назначая после парламентских выборов правительство Республики Польша, сформированное из кандидата, представленного партией, победившей на парламентских выборах», — заявил Дуда, поздравив премьера Моравецкого.

Всего в новом составе правительства 17 министров, восемь из которых — женщины. Глава минобороны Мариуш Блащак стал единственным министром, который перешел в новый кабинет из прежнего правительства.

Приняв присягу новых министров, Дуда указал, что «это рекорд — в правительстве Польши никогда не было так много женщин».

После состоявшихся в октябре парламентских выборов Моравецкий, представляющий партию «Право и справедливость» (ПиС), подал в отставку с поста премьер-министра вместе со всем правительством. 13 ноября президент страны предоставил ему мандат на формирование правительства. Дуда тогда заявил о надежде на успешное формирование нового кабинета министров и отметил, что уверен в способности Моравецкого сформировать правящую коалицию.

Между тем этот шаг многие эксперты сочли попыткой Дуды отсрочить неизбежный приход к власти Дональда Туска, партия которого показала хорошие результаты на выборах.

23 ноября стало известно, что ни один из лидеров польских парламентских партий не явился на переговоры по формированию нового правительства с Моравецким. Исключением явилась партия «Конфедерация», которая встретилась с ним 24 ноября.

Парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Также вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение. Кандидатом на пост премьера стал Туск.

5 ноября Моравецкий заявил, что не исключает своего участия в правительстве под руководством премьера из оппозиции, но только не лидера оппозиции Туска.