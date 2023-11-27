Реклама
Прямой эфир
Общество
В Госдуме предлагают выплатить по 10 тыс. рублей детям участников СВО
Мир
ЦАХАЛ сообщила о допуске в сектор Газа цистерн с топливом и бытовым газом
Общество
Росавиация сообщила, что столичные аэропорты успешно отработали пик непогоды
Общество
Снегопад вызвал 10-балльные пробки в Санкт-Петербурге
Мир
В Польше прошла церемония приведения к присяге нового правительства
Происшествия
В Ярославской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
Происшествия
ПВО РФ ликвидировала украинский дрон самолетного типа над Рязанской областью
Общество
Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере
Мир
Болгария открыла небо для пролета самолета Лаврова на СМИД ОБСЕ
Экономика
Путин подписал закон о повышении акцизных ставок на вино и шампанское
Мир
Перемирие в секторе Газа продлено еще на два дня
Общество
«Аэрофлот» отменил на 27 ноября пять рейсов из Москвы в Петербург
Экономика
Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей
Мир
Мезенцев заявил об углублении интеграции РФ и Белоруссии

В Польше прошла церемония приведения к присяге нового правительства

0
Фото: Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Польши в президентском дворце состоялась церемония приведения правительства Матеуша Моравецкого к присяге. Об этом 27 ноября сообщил телеканал TVP Info.

Церемония прошла в присутствии главы государства Анджея Дуды.

«Мы выполняем политический и исторический конституционный обычай, назначая после парламентских выборов правительство Республики Польша, сформированное из кандидата, представленного партией, победившей на парламентских выборах», — заявил Дуда, поздравив премьера Моравецкого.

Всего в новом составе правительства 17 министров, восемь из которых — женщины. Глава минобороны Мариуш Блащак стал единственным министром, который перешел в новый кабинет из прежнего правительства.

Приняв присягу новых министров, Дуда указал, что «это рекорд — в правительстве Польши никогда не было так много женщин».

Пока ничья: в Польше подсчитывают результаты выборов в парламент
Лидирует правящая партия, но шансы сформировать правительство получила оппозиция

После состоявшихся в октябре парламентских выборов Моравецкий, представляющий партию «Право и справедливость» (ПиС), подал в отставку с поста премьер-министра вместе со всем правительством. 13 ноября президент страны предоставил ему мандат на формирование правительства. Дуда тогда заявил о надежде на успешное формирование нового кабинета министров и отметил, что уверен в способности Моравецкого сформировать правящую коалицию.

Между тем этот шаг многие эксперты сочли попыткой Дуды отсрочить неизбежный приход к власти Дональда Туска, партия которого показала хорошие результаты на выборах.

23 ноября стало известно, что ни один из лидеров польских парламентских партий не явился на переговоры по формированию нового правительства с Моравецким. Исключением явилась партия «Конфедерация», которая встретилась с ним 24 ноября.

Парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Также вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение. Кандидатом на пост премьера стал Туск.

5 ноября Моравецкий заявил, что не исключает своего участия в правительстве под руководством премьера из оппозиции, но только не лидера оппозиции Туска.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023