Премьер Польши Моравецкий объявил об отставке правительства

Премьер-министр Польши в понедельник, 13 ноября, во время первого заседания сейма (нижней палаты польского парламента) подал в отставку вместе с правительством после парламентских выборов.

«В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку», — передает его слова польское агентство PAP.

«Газета.Ru» дополняет, что вечером 13 ноября Моравецкого наделят полномочиями для формирования нового правительства, на это обычно отводят две недели. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда ранее указывал, что Моравецкий первым получит шанс формирования правительства, потому что его фракция набрала больше всего голосов.

5 ноября премьер Польши заявил, что не исключает своего участия в правительстве под руководством премьера из оппозиции. Он надеется, что ему удастся сформировать новое правительство, но в случае неудачи он также не исключает для себя должности министра в правительстве под руководством нынешнего председателя Польской крестьянской партии (PSL) Владислава Косиняка-Камыша, но не лидера польской оппозиции Дональда Туска.

17 октября партия «Право и справедливость» выиграла парламентские выборы в Польше с результатом 35,38%.

В этот же день доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев предположил в разговоре с «Известиями», что правительство будет формировать «Гражданская платформа» вместе еще с двумя партиями — «Третий путь» и «Новые левые». Указанные партии подписали коалиционное соглашение.