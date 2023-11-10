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Три польских оппозиционных объединения подписали коалиционное соглашение

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Фото: Global Look Press/Petrov Sergey
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Три польских оппозиционных объединения — «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» — подписали коалиционное соглашение. Об этом 10 ноября сообщает телеканал TVP News.

«Мы подписываем текст коалиционного соглашения», — заявил бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

Соглашение включает в себя список пунктов сотрудничества после получения от главы государства возможности создания правительства.

Коалиция утвердила кандидатуру Туска на пост будущего премьер-министра Польши. Об этом следует из текста соглашения, которое приводит газета Wyborcza.

Кандидатами на посты вице-премьеров утверждены лидер «Польской крестьянской партии», которая входит в объединение фракции «Третий путь», Владислав Косиняк-Камыш и представитель «Левых» Кшиштоф Гавровский.

Спикером сейма на два года может стать лидер партии «Польша 2050» из «Третьего пути» Шимон Холовня, а представительница команды Туска Малгожата Кидава-Блоньская будет занимать пост спикера сената.

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17 октября доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев прокомментировал в разговоре с «Известиями» итоги выборов в Польше. По словам эксперта, правительство теперь будет формировать оппозиционная партия «Гражданская платформа» (состоит из «Гражданской платформы», «Польской инициативы», «Партии зеленых» и ряда других польских политических партий) во главе с экс-премьером Дональдом Туском вместе еще с двумя партиями — «Третий путь» и «Новые левые».

До этого, 15 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новое правительство, несмотря на получение оппозицией большинства голосов.

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