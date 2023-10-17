Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем
Мир
Путин встретится в Китае с премьер-министром Пакистана
Мир
Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Путин заявил о развитии отношений РФ и Вьетнама в положительном ключе
Экономика
Курс доллара на открытии торгов снизился до 97,2 рубля
Мир
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
Происшествия
Пожар на складе на востоке Москвы ликвидирован
Армия
В МИД РФ назвали Запад ответственным за атаки Украины на ЗАЭС
Мир
Армия Израиля атаковала штаб-квартиру и используемый ХАМАС банк
Мир
В ООН сообщили о более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев
Мир
Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

В МГИМО оценили итоги выборов в Польше

Партия PiS Качиньского выиграла выборы в Польше — мнение эксперта Лошкарева
0
Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев прокомментировал в разговоре с «Известиями» 17 октября результаты парламентских выборов в Польше, победу на которых одержала партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. По словам эксперта, итоги могут обеспечить формирование противоборствующих партий в коалицию.

Ранее стало известно, что партия Качиньского выиграла с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно сформировать правительство.

«Мне кажется, что эйфория от того, что «Право и справедливость» утратила контроль над парламентом, причем над обеими палатами, обеспечит достаточно жесткое объединение в коалицию, несмотря на имеющиеся противоречия», — считает Лошкарев.

По его словам, вероятно, что правительство теперь будет формировать оппозиционная партия «Гражданская платформа» во главе с экс-премьером Дональдом Туском вместе еще с двумя партиями — «Третий путь» и «Новые левые».

«Это не будет простая коалиция, потому что они очень сильно расходятся по экономической проблематике, но их объединяет ненависть к действующей правящей партии», — объяснил эксперт.

Как вместе с тем подчеркнул Лошкарев, вариант с коалицией трех партий, скорее всего, будет реализован.

Последние перед диктатурой: почему выборы в Польше называют историческими
Эксперты рассказали, что голосование изменит для России и Украины

При этом ранее, 15 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новое правительство, несмотря на получение оппозицией большинства голосов.

Кроме того, за день до этого портал 19fortyfive написал, что парламентские выборы в Польше могут оказать существенное влияние на ход украинского конфликта и Киеву не будет поступать поддержка из этой страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023