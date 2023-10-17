В МГИМО оценили итоги выборов в Польше

Доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев прокомментировал в разговоре с «Известиями» 17 октября результаты парламентских выборов в Польше, победу на которых одержала партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. По словам эксперта, итоги могут обеспечить формирование противоборствующих партий в коалицию.

Ранее стало известно, что партия Качиньского выиграла с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно сформировать правительство.

«Мне кажется, что эйфория от того, что «Право и справедливость» утратила контроль над парламентом, причем над обеими палатами, обеспечит достаточно жесткое объединение в коалицию, несмотря на имеющиеся противоречия», — считает Лошкарев.

По его словам, вероятно, что правительство теперь будет формировать оппозиционная партия «Гражданская платформа» во главе с экс-премьером Дональдом Туском вместе еще с двумя партиями — «Третий путь» и «Новые левые».

«Это не будет простая коалиция, потому что они очень сильно расходятся по экономической проблематике, но их объединяет ненависть к действующей правящей партии», — объяснил эксперт.

Как вместе с тем подчеркнул Лошкарев, вариант с коалицией трех партий, скорее всего, будет реализован.

При этом ранее, 15 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новое правительство, несмотря на получение оппозицией большинства голосов.

Кроме того, за день до этого портал 19fortyfive написал, что парламентские выборы в Польше могут оказать существенное влияние на ход украинского конфликта и Киеву не будет поступать поддержка из этой страны.