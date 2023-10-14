СМИ сообщили о влиянии выборов в Польше на уменьшение поддержки Украины

Сильный европейский союзник и сосед Украины Польша собирается провести парламентские выборы, которые могут оказать существенное влияние на ход украинского конфликта и Киеву не будет поступать поддержка из этой страны. Об этом говорится в статье на сайте портала 19fortyfive, опубликованной 14 октября.

Парламентские выборы назначены на 15 октября, на них изберут депутатов обеих палат польского парламента.

«Если усталость Польши от войны отразится на Западе, поддержка Украины может уменьшиться, поскольку конфликт вступит в третий год, и это будет только хорошей новостью для Владимира Путина», — констатирует автор публикации Шей Боттомли.

По его мнению, страны мира следят за происходящим в Польше и за тем, какие события последуют после парламентских выборов.

К настоящему моменту Варшава предоставила Киеву вооружений на сумму более $3 млрд и была одним из первых западных союзников, поставившим Киеву современные танки в начале этого года, напомнил журналист.

Украина также может лишиться поддержки Словакии, так как на выборах в этой стране победил Роберт Фицо, обещавший прекратить поддержку Киева, подчеркнул Боттомли.

Автор статьи отмечает, что зарубежным поездкам президента Украины Владимира Зеленского на Западе уже сейчас уделяется меньше внимания, чем год назад. Это говорит о том, что в каждой стране есть внутренние проблемы, решение которых требует большего внимания, чем украинский конфликт.

Ранее в субботу глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что проблема в отношениях Украины и Польши заключается в настроениях польских избирателей. По его мнению, тот, кто сможет умело использовать тему Волынской резни, совершенной украинскими националистами против поляков в годы Второй мировой войны, получит больше голосов.

Накануне кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка отметила, что в международных отношениях благодарность не приравнивается к валюте в качестве оплаты. Польша должна выставить стране счет и поставить ряд условий за оказанную стране помощь, подчеркнула она.

9 октября в Польше заявили о высокой цене за помощь Украине. Авторы польского журнала Myśl Polska выразили мнение, что Польша не знает, какую цену ей придется заплатить за «щедрую и бездумную» политику в отношении Украины.