Кулеба объяснил проблемы в отношениях Киева и Варшавы выборами в Польше
Проблема в отношениях Украины и Польши заключается в настроениях польских избирателей. Об этом 14 октября в интервью телеканалу «1+1» заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
По его словам, электоральный запрос на предстоящих выборах в Польше таков, что тот, кто сможет умело использовать тему Волынской резни, совершенной украинскими националистами против поляков в годы Второй мировой войны, получит больше голосов.
«Такая их внутренняя логика», — сказал Кулеба.
При этом он уверен, что «история с зерном» не является «стратегической», а ситуацию не стоит драматизировать.
В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.
7 сентября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна.
Позднее, 20 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о прекращении поставок Украине какого-либо вооружения, заявив, что страна сама вооружается «самым современным оружием».
1 октября Моравецкий призвал Киев быть благодарным за предоставление убежища для миллионов украинцев. Он также напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.