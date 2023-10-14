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Кулеба объяснил проблемы в отношениях Киева и Варшавы выборами в Польше

Кулеба: отношения Киева и Варшавы осложнены предстоящими выборами в Польше
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Фото: TASS/OLEG PETRASYUK
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Проблема в отношениях Украины и Польши заключается в настроениях польских избирателей. Об этом 14 октября в интервью телеканалу «1+1» заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

По его словам, электоральный запрос на предстоящих выборах в Польше таков, что тот, кто сможет умело использовать тему Волынской резни, совершенной украинскими националистами против поляков в годы Второй мировой войны, получит больше голосов.

«Такая их внутренняя логика», — сказал Кулеба.

При этом он уверен, что «история с зерном» не является «стратегической», а ситуацию не стоит драматизировать.

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В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна.

Позднее, 20 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о прекращении поставок Украине какого-либо вооружения, заявив, что страна сама вооружается «самым современным оружием».

1 октября Моравецкий призвал Киев быть благодарным за предоставление убежища для миллионов украинцев. Он также напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.

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