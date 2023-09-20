Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине

Польша заявила о прекращении поставок Украине какого-либо вооружения. Об этом 20 сентября сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в интервью Polsat News.

«Польша уже не передает Украине никакого вооружения. Мы сами вооружаемся самым современным оружием», — цитирует его портал Wgospodarce.

Моравецкий заявил, что польское правительство делает ставку на модернизацию и активное вооружение армии, чтобы она за короткое время стала одной из сильнейших в Европе.

«Если не хочешь отбиваться, то надо иметь, чем защищаться — это принцип, которого мы придерживаемся, поэтому сделали ставку на увеличение [военных] заказов», — подчеркнул он.

Польский премьер-министр добавил, что был в среду на оружейном заводе в Радоме. Там полным ходом идет производство оружия. Так же как на многих других заводах страны.

На вопрос, не является ли это решение Польши ответной мерой в конфликте с Киевом из-за поставок украинского зерна, он ответил, что Варшава продолжает выступать на стороне Украины в борьбе, но согласиться на развал польского рынка не может. Он добавил, что правительство должно было соблюсти интересы фермеров и гарантировать цену за польское зерно на уровне весны текущего года, и оно это сделало.

«Все наши обещания мы выполнили, и я не вижу угрозы сейчас со стороны украинского зерна, потому что мы заблокировали этот ввоз», — подчеркнул он.

Украинско-польские отношения ухудшились из-за веденного Варшавой эмбарго на поставки зерна. Ранее в этот день Моравецкий заявил, что Польша расширит продуктовое эмбарго, если Украина продолжит эскалацию. Он отметил, что обвинения украинского президента Владимира Зеленского в адрес Польши звучали «не к месту».

19 сентября замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка заявил об ответной мере на жест Польши по запрету украинского зерна. Он пригрозил в ближайшие дни ввести эмбарго на некоторые польские овощи.

18 сентября глава минсельхоза Польши назвал условием принятия Украины в ЕС решение зернового вопроса. Роберт Телус уточнил, что Польша, перед тем как ее приняли в ЕС, выполнила целый ряд жестких условий.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать действующие с мая ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако при этом обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия решили продлить эмбарго. В этих странах обеспокоены, из-за того что заполонившее европейский рынок дешевое украинское зерно вредит местным фермерам, которые не в состоянии противостоять этой конкуренции. В Польше украинское зерно назвали угрозой для стран — членов Евросоюза, которая способна дестабилизировать их внутренние рынки.