Польша назвала условием принятия Украины в ЕС решение зернового вопроса

Украину не примут в Европейский союз, если не будет решен вопрос экспорта украинского зерна. На это указал министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

Так он ответил на вопрос журналистов, не является ли возможное членство Украины в ЕС угрозой для польских фермеров, продукция которых не может конкурировать с дешевым украинским зерном.

«Мы <…> должны поставить условия для Украины. По нынешнему принципу польское сельское хозяйство никогда не превзойдет украинское. Там несколько сотен тысяч ферм, это совсем другое сельское хозяйство», — сказал Телус, чьи слова приводит новостной портал Business Insider 13 сентября.

По его словам, Польша, перед тем как ее приняли в ЕС, выполнила целый ряд жестких условий. Поэтому в настоящий момент, по мнению министра, Польша вполне имеет право потребовать от Украины выполнения аналогичных условий, передает «Газета.Ru».

«Если мы не создадим эти инструменты сегодня, Польша наверняка не согласится на присоединение Украины», — сообщил Телус.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать действующие с мая ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако при этом обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия решили продлить эмбарго. В этих странах обеспокоены, из-за того что заполонившее европейский рынок дешевое украинское зерно вредит местным фермерам, которые не в состоянии противостоять этой конкуренции. Так, в Польше назвали украинское зерно угрозой для стран — членов Евросоюза, которая способна дестабилизировать их внутренние рынки.

После этого, 16 сентября, вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала неожиданной жесткую риторику Польши по украинскому зерну. Польша и Украина действительно всегда конкурировали на рынке зерна, признала Стефанишина, однако в условиях боевых действий от соседей ожидали другого поведения.

18 сентября заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев подает иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии по причине продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии.

Украина подписала заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.