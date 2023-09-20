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Украина заявила об ответном эмбарго на овощи и яблоки из Польши

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Украина ответит на жест Польши по продлению зернового запрета аналогичной запретной мерой, заявил 19 сентября замглавы министерства экономики Тарас Качка в беседе с польской газетой Rzeczpospolita.

По словам украинского чиновника, в течение следующих нескольких дней ввоз из Польши лука, помидоров, капусты и яблок будет запрещен.

«До 15 сентября запрет ЕС касался четырех товаров: пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника. Запрет, введенный министром Будой (министр по вопросам развития и технологии Польши Вальдемар Буда. — Ред.), распространяется еще на три товара: муку, отруби, а также жмых и рапсовые шроты. Это расширение запрета ЕС. Польский запрет на новые товары из ниоткуда, мы также можем запретить ввоз товаров из Польши», — заявил Качка.

Он добавил, что украинская сторона призывает Польшу сделать шаг назад, так как иначе обе страны вступают в фазу обмена рестрикциями. А это, в свою очередь, не принесет пользы фермерам ни одной из сторон.

«Но если польское правительство запрещает дополнительные товары, оно должно получить какую-то реакцию, потому что если мы уже пять месяцев говорим о четырех товарах, а теперь у нас еще один запрет — мы с этим не согласны», — сказал украинский замминистра.

Качка отметил, что главная цель Украины с обращением в Всемирную торговую организацию (ВТО) — «доказать, что польская сторона не имеет права вводить такие меры». Он напомнил, что с самого начала Киев был против запрета на экспорт своей продукции, но принимал указания Еврокомиссии как института, ответственного за международную торговлю. Поэтому жалоба в ВТО не против польской стороны, он о «возможности введения ответных мер».

«Я хочу сделать все шаги назад, чтобы нормализовать эту ситуацию. Вчера мы подали эту жалобу, я думаю, что польское правительство ознакомится с деталями и мы найдем общее решение», — выразил надежду на скорое примирение замглавы минэкономики Украины.

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15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции из Украины. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша и Словакия.

В тот же день министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что запрет Польши на ввоз зерна отвечает интересам Украины. Он указал, что за счет помощи с транзитом Киев экспортирует больше зерна, чем было до ограничений.

Позже, 18 сентября, Киев подал в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших импорт украинской сельхозпродукции. По словам главы министерства экономики Украины Юлии Свириденко, Киеву было принципиально важно показать, что страны не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. Позже, в июле, Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.

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