Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе анонсировали около 200 мероприятий в рамках председательства РФ в БРИКС
Происшествия
Россияне лишились денег из-за украинского приложения Power Now
Происшествия
В ЛНР задержали передававшего Киеву данные о ВС РФ шпиона
Мир
Сотрудники магазинов Apple устроят демонстрацию в Париже
Мир
Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием Зеленского
Мир
Баку заявил о 70-процентной готовности мирного договора с Ереваном
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Экономика
Новак исключил дефицит топлива в России
Общество
Роспотребнадзор сообщил о минимальном риске завоза чумы в Россию
Экономика
Зампред ЦБ заявил об отсутствии рисков для финансовой стабильности РФ
Мир
В Швеции надеются завершить расследование по «Северным потокам» в текущем году
Политика
Путин назвал попытки Запада отменить русское искусство ничтожными
Мир
СМИ сообщили об одобрении всеми ведомствами США поставок ATACMS Украине
Мир
В Баку заявили о намерении нормализовать отношения с Ереваном

Премьер-министр Польши пригрозил расширением эмбарго на украинские продукты

Моравецкий: Польша расширит продуктовое эмбарго, если Украина продолжит эскалацию
0
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша расширит продуктовое эмбарго в том случае, если Украина продолжит эскалацию. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в среду, 20 сентября.

«Если с украинской стороны дойдет до дальнейшей эскалации, то мы будем отвечать соответствующим образом и применять дальнейшие шаги в рамках эмбарго со своей стороны», — сказал он журналистам в ходе поездки по стране с предвыборной кампанией.

По словам Моравецкого, власти Польши придерживаются мнения, что обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес стран, которые ввели ограничения на поставки украинского зерна, прозвучали «не к месту».

Пятеро на одного: фермеры в странах ЕС против ввоза зерна из Украины
Наплыв дешевой сельхозпродукции мешает собственным поставкам

В прошлом году Евросоюз (ЕС) разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по польским фермерам и рабочим в других странах. С мая 2023 года Еврокомиссия (ЕК) ввела ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных государств союза. Запрет неоднократно продлевался. 15 сентября ЕК решила снять ограничения, однако при этом обязала украинскую сторону ввести меры по контролю за экспортом.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия продлили эмбарго. В Варшаве назвали украинское зерно угрозой для стран — членов ЕС, которая способна дестабилизировать их внутренние рынки.

Тогда Зеленский заявил, что Украина цивилизованно ответит соседям, отказавшимся от экспорта. Позднее, 18 сентября, заместитель украинского министра экономики и торговый представитель Тарас Качка сообщил, что страна подает иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии. Причиной стало продление этими государствами запрета на ввоз зерна вопреки решению ЕК.

В тот день министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус указал, что Украину не примут в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта украинского зерна.

19 сентября замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка заявил об ответных мерах на жест Польши по продлению зернового запрета. По его словам, в течение нескольких дней ввоз из Варшавы лука, помидоров, капусты и яблок будет запрещен. Тогда министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк отметил, что страна может прекратить поддержку Украины из-за ситуации с поставками зерна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023