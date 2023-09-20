Премьер-министр Польши пригрозил расширением эмбарго на украинские продукты

Польша расширит продуктовое эмбарго в том случае, если Украина продолжит эскалацию. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в среду, 20 сентября.

«Если с украинской стороны дойдет до дальнейшей эскалации, то мы будем отвечать соответствующим образом и применять дальнейшие шаги в рамках эмбарго со своей стороны», — сказал он журналистам в ходе поездки по стране с предвыборной кампанией.

По словам Моравецкого, власти Польши придерживаются мнения, что обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес стран, которые ввели ограничения на поставки украинского зерна, прозвучали «не к месту».

В прошлом году Евросоюз (ЕС) разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по польским фермерам и рабочим в других странах. С мая 2023 года Еврокомиссия (ЕК) ввела ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных государств союза. Запрет неоднократно продлевался. 15 сентября ЕК решила снять ограничения, однако при этом обязала украинскую сторону ввести меры по контролю за экспортом.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия продлили эмбарго. В Варшаве назвали украинское зерно угрозой для стран — членов ЕС, которая способна дестабилизировать их внутренние рынки.

Тогда Зеленский заявил, что Украина цивилизованно ответит соседям, отказавшимся от экспорта. Позднее, 18 сентября, заместитель украинского министра экономики и торговый представитель Тарас Качка сообщил, что страна подает иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии. Причиной стало продление этими государствами запрета на ввоз зерна вопреки решению ЕК.

В тот день министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус указал, что Украину не примут в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта украинского зерна.

19 сентября замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка заявил об ответных мерах на жест Польши по продлению зернового запрета. По его словам, в течение нескольких дней ввоз из Варшавы лука, помидоров, капусты и яблок будет запрещен. Тогда министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк отметил, что страна может прекратить поддержку Украины из-за ситуации с поставками зерна.