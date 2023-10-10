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В Польше заявили о высокой цене за помощь Украине

Myśl Polska: Польша расплатится за помощь Украине уровнем жизни своих граждан
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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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Польша не знает, какую цену ей придется заплатить за «щедрую и бездумную» политику в отношении Украины. Такое мнение в понедельник, 9 октября, выразили авторы польского журнала Myśl Polska.

Журнал сравнил Польшу с посетителем ресторана, который обязался оплатить счет гостей за другим столиком, но ему «никто не показал меню с ценами», и теперь стране потребуются десятилетия, чтобы оплатить этот «счет». По мнению авторов, за это время уровень жизни поляков значительно ухудшится.

«Кроме того, выяснилось, что по пути из кухни блюда были украдены, а гость, которому они были заказаны, оказался неблагодарным и наглым», — подчеркивается в публикации.

При этом отмечается, что «прибыль», которую Польша должна была получить в качестве компенсации за помощь, оказалась иллюзорной, поскольку ее будут получать компании из США.

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Ранее, 1 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Киев быть благодарным за предоставление убежища для миллионов украинцев. Он также напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.

Кроме того, 20 сентября Моравецкий сообщил о прекращении Украине поставок какого-либо вооружения, заявив, что страна сама вооружается «самым современным оружием».

Как отметил доктор политических наук Матеуш Пискорский 28 сентября, резкие высказывания и действия Варшавы по отношению к Киеву — это попытка угодить уставшим от потакания желаниям киевского режима жителям Польши в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в стране 15 октября.

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