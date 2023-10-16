Премьер Польши заявил о готовности сформировать новый кабмин после выборов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 15 октября сообщил о готовности сформировать новое правительство, несмотря на получение оппозицией большинства голосов на состоявшихся в стране парламентских выборах.

Отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли он получить от президента мандат на создание кабмина, политик ответил, что «так, вероятнее всего, и будет».

Как отметил Моравецкий, традиционно в Польше поручают формирование правительства победившей партии.

«Мы постараемся создать стабильное правительство, которое поведет страну через трудные времена», — указал премьер,

Он подчеркнул, что правящая партия «Право и справедливость» одержала победу на третьих выборах подряд.

Ранее в этот день глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк заявил, что явка избирателей на парламентских выборах по состоянию на 17:00 (18:00 мск) составила 57,54%. Самая высокая явка по избирательным округам на 17:00 зафиксирована в Варшаве, там проголосовали 63,21% избирателей, а самая низкая в Ополе — 52,26%. Избирательные участки в Польше закроются в 21:00 (22:00 мск).

Согласно результатам экзитпола, три оппозиционных объединения получили достаточное количество голосов для формирования коалиции и борьбы за право сформировать правительство страны. Оппозиционная Гражданская коалиция экс-премьера и бывшего главы Евросовета Дональда Туска получила 31,6% голосов (163 мандата), центристское объединение «Третий путь» — 13% (30 мандатов), «Левые» — 8,6% (12 мандатов). В совокупности это позволит им занять 248 кресел в парламенте из 460 существующих. При этом правящая партия «Право и справедливость» набирает 36,8 процента голосов (200 мандатов).

Лидер польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск после оглашения предварительных итогов парламентских выборов заявил о прекращении эпохи власти партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS), которая руководила страной последние восемь лет.

В Польше одновременно с выборами в сейм и сенат — нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши — проходит общенародный референдум, на котором гражданам предстоит ответить на четыре вопроса: поддерживают ли они продажу госактивов иностранным предприятиям, повышение пенсионного возраста, ликвидацию барьера на границе между Польшей и Белоруссией, а также принятие иммигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках европейской миграционной политики.

14 октября портал 19fortyfive написал, что парламентские выборы в Польше могут оказать существенное влияние на ход украинского конфликта и Киеву не будет поступать поддержка из этой страны.