Госизбирком сообщил о явке на выборах в Польше в 57,54%

Явка избирателей на парламентских выборах в Польше по состоянию на 17:00 (18:00 мск) составила 57,54%, сообщил журналистам глава Государственной избирательной комиссии республики Сильвестр Марчиняк.

«У нас хорошая, даже очень хорошая информация. В выборах в сейм и сенат на 17:00 выдано 16 425 830 бюллетеней, что составляет 57,54% от числа избирателей», — сказал он журналистам.

Марчиняк напомнил, что в 2019 году явка на 17:00 составила 45,94%.

Самая высокая явка по избирательным округам на 17:00 зафиксирована в Варшаве, там проголосовали 63,21% избирателей, а самая низкая в Ополе — 52,26%.

Избирательные участки в Польше закроются в 21:00 (22:00 мск). После их закрытия будут оглашены первые данные экзитпола.

В Польше одновременно с выборами в сейм и сенат — нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши — проходит общенародный референдум, на котором гражданам предстоит ответить на четыре вопроса: поддерживают ли они продажу госактивов иностранным предприятиям, повышение пенсионного возраста, ликвидацию барьера на границе между Польшей и Белоруссией, а также принятие иммигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках европейской миграционной политики.