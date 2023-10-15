В Польше начались выборы в парламент

Избирательные участки открылись в Польше утром в воскресенье, 15 октября, — в стране проходят выборы в парламент, а также общенациональный референдум, сообщает Rzeczpospolita.

Избирательные участки будут открыты с 7:00 (8:00 мск) до 21:00 (22:00 мск), гражданам предстоит избрать 460 депутатов и 100 сенаторов.

Из более чем 29 млн жителей страны, имеющих право голоса, 12 792 голосуют заочно, еще 41 314 — по доверенности. Также было выдано 369 757 свидетельств, предоставляющих возможность голосовать вне места жительства. Число поляков, желающих проголосовать из-за рубежа, составляет 314 тыс. человек — это почти в два раза больше, чем на предыдущих выборах, отмечает издание.

Одновременно с выборами в сейм и сенат — нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши — проходит общенародный референдум, на котором гражданам предстоит ответить на четыре вопроса: поддерживают ли они продажу госактивов иностранным предприятиям, повышение пенсионного возраста, ликвидацию барьера на границе между Польшей и Белоруссией, а также принятие иммигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках европейской миграционной политики.

Главными претендентами на победу на выборах называют правящую консервативную партию «Право и справедливость» (ПиС), получившую большинство по итогам двух предыдущих избирательных кампаний, а также оппозиционную партию «Гражданская платформа» (ГП), которая правила две каденции до прихода ПиС к власти в 2015 году.

Соцопросы показывают, что абсолютного большинства, вероятно, не получит ни одна партия. Так, «Право и справедливость» может набрать 34% голосов, «Гражданская платформа» — около 30%. Это значит, что после выборов начнется процесс формирования парламентской коалиции.