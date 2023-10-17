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В Польше заявили о выдвижении от оппозиции Дональда Туска на пост премьера

Томчик: оппозиционная партия выдвинет Туска на пост премьера Польши
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Оппозиционная партия «Гражданская коалиция» (KO) выдвинет экс-главу Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра Польши. Об этом 17 октября заявил в эфире радиостанции RMF FM вице-председатель партии Цезарий Томчик.

«Дональд Туск является естественным кандидатом на пост премьер-министра», — сказал он.

По его словам, в партии преобладает желание поскорее провести коалиционные переговоры. При этом он отметил, что они поддерживают связь с лидерами других политических фракций.

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Ранее стало известно, что партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского выиграла парламентские выборы с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно сформировать правительство.

17 октября доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев прокомментировал в разговоре с «Известиями» итоги выборов в Польше. По словам эксперта, правительство теперь будет формировать оппозиционная партия «Гражданская платформа» во главе с экс-премьером Дональдом Туском вместе еще с двумя партиями — «Третий путь» и «Новые левые».

До этого, 15 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новое правительство, несмотря на получение оппозицией большинства голосов.

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