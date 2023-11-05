Премьер Польши не исключил своего участия в правительстве оппозиции

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в субботу, 4 ноября, заявил в интервью Interia, что не исключает своего участия в правительстве под руководством премьера из оппозиции.

«Я не упаковал свои вещи. Я глубоко верю, что удастся обратиться к тем депутатам других формирований <...>, для которых важен суверенитет. Может оказаться, что некоторые депутаты проголосуют за нашу программу», — заявил в интервью Моравецкий.

Он надеется, что ему удастся сформировать новое правительство, но в случае неудачи он также не исключает для себя должности министра в правительстве под руководством нынешнего председателя Польской крестьянской партии (PSL) Владислава Косиняка-Камыша, но не лидера польской оппозиции Дональда Туска.

В свою очередь, Туск уже ответил на заявления премьера:

«Больше не звони, Матеуш. У нас полный набор министров», — написал он в субботу в своем аккаунте в соцсети Х.

По мнению издания Interia, подобный ответ свидетельствует о том, что полный состав будущего совета министров уже определен.

Ранее, 17 октября, партия «Право и справедливость» выиграла парламентские выборы в Польше с результатом 35,38%, однако она не сможет самостоятельно сформировать правительство.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев предположил в разговоре с «Известиями», что правительство будет формировать «Гражданская платформа» вместе еще с двумя партиями — «Третий путь» и «Новые левые».

В тот же день «Гражданская коалиция» (состоит из «Гражданской платформы», «Польской инициативы», «Партии зеленых» и ряда других польских политических партий) заявила о готовности выдвинуть Туска на пост премьер-министра Польши.

До этого, 15 октября, Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новое правительство, несмотря на получение оппозицией большинства голосов.