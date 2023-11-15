Эксперты назвали действия Дуды отсрочкой неизбежного прихода к власти Туска

Президент Польши Анджей Дуда предоставил мандат на формирование правительства представителю партии «Право и справедливость» (ПиС) Матеушу Моравецкому. Этот шаг большинство экспертов считают попыткой Дуды отсрочить неизбежный приход к власти Дональда Туска.

«Дуда, будучи представителем той же политической силы, что и Моравецкий, просто тянет время и пытается отсрочить неизбежное — приход к власти правительства Туска. Какое-то время это делать удастся, но не вечно. Понятно, что в правительство к Моравецкому никто не пойдет и новым премьер-министром Польши станет Дональд Туск», — сказал «Известиям» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

При этом старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в беседе с «Известиями» назвал ситуацию в польской политике кризисной.

«И кризис — это такая история, когда никто, даже участники политического процесса, не знает, чем он закончится. Эта ситуация не может продолжаться очень долго, поэтому вполне вероятно, что новые парламентские выборы пройдут вместе с президентскими в 2025 году», — отметил он.

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Право без справедливости: Туску не отдают польское правительство