Право без справедливости: Туску не отдают польское правительство

Предоставление президентом Польши Анджеем Дудой мандата на формирование правительства представителю партии «Право и справедливость» Матеушу Моравецкому — попытка отсрочить неизбежный приход к власти Дональда Туска, считают эксперты. Однако такой ход позволяет консерваторам сделать последние назначения, чтобы усложнить работу нового правительства. Есть ли шансы у консерваторов из «Права и справедливости» задержаться у власти, смогут ли они найти партнеров и изменится ли подход Варшавы к России и Украине — в материале «Известий».

Кто возглавит польский сейм

Президент Польши Анджей Дуда выдал мандат на формирование нового правительства Матеушу Моравецкому, занимающему пост премьера с декабря 2017 года. Польский лидер пошел на это, несмотря на то что партия «Право и справедливость» (ПиС), куда входят и Дуда, и Моравецкий, не получила для этого необходимого числа голосов по результатам выборов в октябре этого года.

«Право и справедливость» провела в сейм 194 человека, что делает ее партией-победительницей. Однако утверждение премьер-министра и состава правительства должно быть одобрено сеймом, и на это действующей власти рассчитывать непросто, учитывая, что для принятия вотума доверия необходим 231 голос.

— После спокойного анализа и консультаций я решил поручить миссию формирования правительства Матеушу Моравецкому. Таким образом я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой партия-победитель первой получает возможность сформировать правительство, — заявил Дуда.

Такая практика, действительно, есть в Польше. Согласно конституции страны, именно президент назначает премьер-министра. Традиционно такая возможность предоставляется партии, набравшей наибольшее число голосов на выборах.

Дуда еще до выборов обещал поручить формировать кабинет министров победившей партии. Вероятно, польские власти изначально готовились к такому развитию событий, поскольку из соцопросов было очевидно, что ПиС не заручится необходимым уровнем поддержки, но получит первое место в голосовании.

Далее за лидерами расположились три коалиции, которые изначально выступали против политики ПиС, а потому ожидать, что какая-то из политических сил станет партнером Моравецкого, достаточно сложно. «Гражданская коалиция» Дональда Туска, Рафала Тшасковского и других получила 157 мандатов, «Третий путь» Владислава Косиняк-Камыша (лидер Польской крестьянской партии) и Шимона Головни (лидер «Польши 2050») — 65 мандатов, «Левые» — 26. Кроме того, 18 мест отошли «Конфедерации свободы и независимости».

О выдвижении кандидатуры Моравецкого стало известно 6 ноября, тогда же на тот момент еще официальный премьер-министр Польши пригласил все силы, прошедшие в парламент, к сотрудничеству.

— 15 октября (в этот день прошли выборы. — «Известия») соотечественники выступили за парламент, в котором не доминирует одна партия, а в котором должно господствовать сотрудничество. Я приглашаю к сотрудничеству всех депутатов, которые на первое место ставят Польшу, — заявил тогда Моравецкий.

Несколько изданий при этом отметили, что в зале сейма на этих словах раздался смех.

Туск против Моравецкого

Большинство экспертов склоняется к тому, что «Праву и справедливости» не удастся удержать правительство, а потому действия Дуды лишь откладывают премьерство Дональда Туска, лидера «Гражданской платформы», премьера Польши в 2007–2014 годах. Если правительство возглавит Туск, Польша снова окажется в ситуации конкурирующих между собой институтов президента и правительства. Впрочем, во время премьерства Туска такой расклад уже был.

— Дуда, будучи представителем той же политической силы, что и Моравецкий, просто тянет время и пытается отсрочить неизбежное — приход к власти правительства Туска. Какое-то время это делать удастся, но не вечно. Понятно, что в правительство к Моравецкому никто не пойдет и новым премьер-министром Польши станет Дональд Туск, — сказал «Известиям» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

Financial Times также пишет, что действия Дуды фактически откладывают возвращение к управлению страной Дональда Туска, однако, пишут авторы материала, у ПиС могут быть свои причины. 23 ноября истекает срок полномочий главы польского финансового надзорного органа (KNF, Komisja Nadzoru Finansowego) Яцека Ястржембского, и фактически Моравецкий, оставаясь номинальным руководителем правительства, может определить следующего руководителя ведомства (одним из претендентов при этом считается тот же Ястржембский). И такая перспектива явно не устраивает Туска и его соратников.

Как бы то ни было, теперь у Моравецкого есть 14 дней, отсчитывая от 13 ноября, на поиск партнеров. И очевидно, что отступать от планов или договариваться ни ПиС, ни «Гражданская коалиция» не готовы.

Какие есть варианты

— В Польше сложилась ситуация политического кризиса, если называть вещи своими именами. И кризис — это такая история, когда никто, даже участники политического процесса, не знает, чем он закончится. Эта ситуация не может продолжаться очень долго, поэтому вполне вероятно, что новые парламентские выборы пройдут вместе с президентскими в 2025 году, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

В любом случае, продолжает эксперт, новому правительству будет нелегко, поскольку ему предстоит принимать непопулярные решения в условиях замедляющейся экономики. Еще в апреле министерство финансов Польши заявило, что стране нужно готовиться к повышению госдолга (по итогам 2022-го он составлял 49,1% ВВП), а темпы роста национальной экономики, по ожиданиям польского правительства, замедлятся с 5,1% в 2022-м до 0,9% к концу нынешнего. Инфляция же в Польше в октябре составила 6,5%, в сентябре — 8,2%.

Кроме того, Варшава планирует потратить большие суммы на перевооружение армии, что также ударит по польской экономике.

Тем не менее эксперты не отрицают вероятности, что какие-то политические партии могут выразить желание присоединиться к ПиС и сформировать совместно кабинет министров.

— Теоретически к Моравецкому в правительство может пойти «Конфедерация», но это для Польши полумаргинальная сила. Может и Польская крестьянская партия, но она избиралась не самостоятельно, а в составе коалиции «Третий путь», а вся коалиция «Третий путь» в правительство к Моравецкому точно не пойдет. Шансы тут нулевые, — говорит Вадим Трухачев.

Однако даже если предположить, что «Конфедерация» (семь мест в парламенте) присоединится к ПиС, то совокупно у них получится 201 место, чего так же недостаточно. Что примечательно, даже если бы Польская крестьянская партия (28 мест) имела возможность присоединиться к Моравецкому, то вместе они бы набирали 222 голоса, чего также недостаточно для уверенного большинства.

Но, кто бы ни сформировал новый кабинет министров, внешняя политика Польши по отношению к России не будет пересматриваться: в этом плане в Варшаве есть межпартийный консенсус. «Неизменными останутся три вещи: политика по отношению к России, к Украине и к Соединенным Штатам», — резюмирует Вадим Трухачев.