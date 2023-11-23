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В Польше ни один приглашенный Моравецким политик не явился на встречу с ним

RMF FM: ни один польский политик не приехал обсудить правительство с Моравецким
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Ни один из лидеров польских парламентских партий не явился на переговоры по формированию нового правительства с бывшим премьером Польши Матеушем Моравецким. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщило радио RMF FM.

«Матеуш Моравецкий направил приглашения главам других политических формирований: «Левых», «Польша 2050», «Конфедерации» и «Польской крестьянской партии» (PSL). Однако лидеры партий <…> отказались встретиться с ним, на встречу никто не пришел», — говорится в материале.

Отмечается, что исключением явилась партия «Конфедерация». Политики этой партии согласились встретится с экс-премьером в пятницу, 24 ноября. По их словам, у них есть четкое послание, указано в статье.

Пока ничья: в Польше подсчитывают результаты выборов в парламент
Лидирует правящая партия, но шансы сформировать правительство получила оппозиция

После состоявшихся в октябре парламентских выборов Моравецкий, представляющий партию «Право и справедливость» (ПиС), подал в отставку с поста премьер-министра вместе со всем правительством. 13 ноября президент Польши Анджей Дуда предоставил ему мандат на формирование правительства. Согласно информации польских журналистов, президент Польши заявил о надежде на успешное формирование нового кабинета министров и отметил, что уверен в способности Моравецкого сформировать правящую коалицию.

Между тем этот шаг многие эксперты сочли попыткой Дуды отсрочить неизбежный приход к власти Дональда Туска, партия которого показала хорошие результаты на выборах.

Парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Также вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение. Кандидатом на пост премьера стал Туск.

5 ноября Моравецкий заявил, что не исключает своего участия в правительстве под руководством премьера из оппозиции, но только не лидера оппозиции Туска.

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